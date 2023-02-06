«Фонтанка»: Смольный договорился ремонтировать тротуары Петербурга совместно с «Газпромом»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заключили соглашение о сотрудничестве компании и городских властей о совместном ремонте тротуарной плитки в историческом центре. Об этом рассказала «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, соглашение было заключено еще 14 декабря 2022 года на заседании совета по реализации основного соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом». Совместно стороны будут заниматься проектами ремонта тех общественных пространств, которые были вымощены плиткой с 2008 по 2021 год, сейчас профильные комитеты Смольного разрабатывают программу работ.

Сейчас, по оценке издания, площадь уложенной в городе плитки с 2009 по 2021 год, требующей ремонта, составляет около 18 тыс. кв. м. Это почти 80 адресов.

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