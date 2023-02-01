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Нижегородские власти направят 30 млн рублей на поддержку агротуризма

Правительство Нижегородской области разработало порядок субсидирования аграрно-познавательного туризма в регионе. В 2023 году на эти цели из областного бюджета планируется направить 30 млн руб., следует из документа, опубликованного для общественных обсуждений.

Закон «Об особенностях развития туризма в сельской местности» депутаты заксобрания Нижегородской области приняли в декабре 2022 года. Нормативный акт вводит понятия «эко-рекреационный туризм», «экологический тур», «туристско-рекреационная тропа», «модульное некапитальное средство размещения». Субсидии на конкурсной основе предоставят предпринимателям, развивающим гостевые дома в деревнях, куда туристы могли бы приехать пожить сельской жизнью, а также кемпинги, глэмпинги и агроусадьбы.

Для получения преференций бизнесменам необходимо войти в реестр субъектов аграрно-познавательного и эко-рекреационного туризма. Субсидии пойдут на оплату работ и услуг, аренду имущества за исключением земельных участков. Одним из ключевых условий получения преференции станет подтверждение прав заявителя на земельный участок и решение совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.

Владимир Зубарев

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