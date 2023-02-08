В Челябинске задержали подозреваемых в драке на территории школы

Задержаны пять человек, участвовавших в массовой драке на территории школы №5 в Челябинске. Все они несовершеннолетние, сообщает 74.RU со ссылкой на источники.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в разговоре с «Ъ-Южный Урал» ни подтвердили, ни опровергли информацию о задержании подозреваемых в хулиганстве. «Установлена квартира, где находятся возможные участники событий в школе. Полицейские выясняют все дальнейшие обстоятельства»,– коротко прокомментировали в ведомстве.

В СМИ появилось видеозапись задержания от «источников», где видно, как юноши лежат на полу с руками за головами. Также в кадре присутствуют газовый ключ, пистолет и металлические шарики.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возбудил и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после того, как днем 8 февраля в школу №5 ворвались неизвестные в масках и устроили драку.