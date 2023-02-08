В Челябинске СК возбудил дело о хулиганстве после массовой драки в школе

Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки на территории челябинской школы. Причиной стал «бытовой конфликт» между подростками, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, днем 8 февраля на территории одной из школ Курчатовского района произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами учащихся старших классов. Два подростка доставлены в больницу с побоями.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела контролирует руководитель регионального управления СК России Петр Решетников.