Начата проверка после коммунальной аварии на пр. Карла Маркса в Самаре

Прокуратура расследует обстоятельства коммунальной аварии на пр. Карла Маркса в Октябрьском районе Самары. Сообщение о ней было размещено в сети в понедельник, 6 февраля. Информацию опубликовал контрольный орган.

Авария произошла в районе Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой. В связи с происшествием на указанном участке ограничили движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлена причина случившегося – технологический отказ канализационной линии. Он был связан с тем, что местные жители засорили канализацию.

Коммунальную аварию удалось устранить, а ее последствия – ликвидировать. В настоящее время в рамках проверки прокуратура выясняет ситуацию на коммунальных сетях на указанном участке и оперативность ремонта канализации. Ранее в Самаре автомобили вмерзли в лед из-за прорыва трубы.

Георгий Портнов