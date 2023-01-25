В Самаре автомобили вмерзли в лед из-за прорыва трубы

Авария на водоводе диаметром 600 мм произошла в среду в районе дома №28 по ул. Алма-Атинская в Самаре. Соединение трубы разгерметизировалось, и вода залила проезжую часть, а затем замерзла. Из-за этого припаркованные авто вмерзли в лед. Об этом сообщает самарская администрация.

«Сейчас аварийно-восстановительная бригада ведет земляные работы. Площадку готовят для проведения ремонта. Специалисты будут делать дополнительную герметизацию, уплотнять стык. Основной массив наледи на участке ликвидировали, задействовали подрядную организацию»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обледеневшие машины освобождены ото льда и убраны. Участок дообследуется.

В настоящее время без холодной воды остаются дома № 16 и 18 по ул. Олимпийской. Сроки ликвидации аварии не называются. Ранее в Самаре затопило две улицы из-за коммунальных аварий. На одной из них машины также вмерзли в лед.

Георгий Портнов