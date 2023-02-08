Донские народные дружины помогли пресечь 15 тыс. правонарушений в 2022 году

В течение прошлого года добровольцы из народных и казачьих дружин Ростовской области приняли участие в выявлении и пресечении 15 тыс. нарушений, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе правительства региона.

По данным донских властей, сегодня на территории области действует 442 народные и 54 казачьи дружины. Общая численность добровольцев составляет 6 тыс. человек. В Ростовской области дружинников задействуют для охраны порядка в общественных местах.

Ранее «Ъ» подробно писал о формировании добровольческих дружин в российских регионах.

Анастасия Назарова