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Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

Счетная палата проводит плановую проверку работы нескольких спортивных объектов, в том числе Российского футбольного союза (РФС). Ведомство оценит деятельность спортивных сборных, которые поддерживаются за счет федерального бюджета. До завершения проверки летом 2023 года комментариев не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты.

«Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе»,— говорится в пресс-релизе РФС. Проверка называется «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020–2022 годах».

Счетная палата среди прочего проводит экспертизу проектов ФЗ о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период, а также анализ обоснованности их показателей.

Предыдущий раз Счетная палата проверяла РФС в конце 2012 года. Тогда проверку запросил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев из-за крупной кредиторской задолженности. Она возникла в связи с тем, что экс-глава РФС Сергей Фурсенко во время своего правления передал в залог санкт-петербургскому банку «Россия» все коммерческие права РФС в обмен на кредит более чем 800 млн руб. Проверка не выявила нарушений.

О деятельности РФС в условиях санкций читайте в публикации «Ъ» «Российский футбольный союз споткнулся на переходе».

Мария Федотова

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