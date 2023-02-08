В Грузии арестован Бадри Эсебуа, взявший в заложники десятки человек в банке в 2020 году

Бывший военнослужащий грузинской армии 34-летний Бадри Эсебуа, захвативший в октябре 2020 года около 30 заложников в зугдидском филиале Bank of Georgia (BOG) и скрывшийся с выкупом $500 тыс., сегодня, 8 февраля, задержан в селе Джихашкари Цаленджихского района, в доме своего родственника Омиане Джикии. Об этом сообщило МВД Грузии.

Дом Омиане Джикии находится всего в двух километрах от дома, где родился и вырос Бадри Эсебуа и где до сих пор живет его отец Тариел Эсебуа. Однако отец обвиняемого заявил журналистам, что ничего не знал о месте пребывания сына, поскольку «из-за конфликта с родственниками уже пять лет не бывал в доме Джикии».

Выясняется, что после успешного налета на банк преступник перешел реку Ингури, разделяющую Грузию и Абхазию, и спрятался в селе Гагида. По одной из версий, выкуп в трех больших сумках Эсебуа захватил с собой в Абхазию, где якобы безуспешно пытался договориться с местными «авторитетами» о разделе денег.

Не исключено, что грабитель остался вообще без выкупа. Иначе трудно объяснить, почему он вернулся из Абхазии в родную Грузию, зная, что глава МВД Вахтанг Гомелаури назвал его розыск «делом чести всего министерства». Во всяком случае, в момент ареста денег у Эсебуа не было. По другой версии, налетчик закопал $500 тыс. в Цаленджихском районе Грузии.

Эсебуа уже перевели в кутаисский специзолятор. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа, вооруженный автоматом и ручной гранатой, ворвался в филиал BOG в центре города Зугдиди, захватил там заложников и потребовал выкуп.

После долгих переговоров с властями преступник освободил большинство заложников. В ночь на 22 октября Эсебуа забрал с собой трех оставшихся заложников, а также начальника местной полиции, передавшего ему $500 тыс., и уехал в сторону Цаленджихского района. При этом злоумышленник все время держал в руке ручную гранату с выдернутой чекой.

Успешное нападение на зугдидский филиал BOG спровоцировало серию нападений на филиалы этого банка в различных регионах страны, но больше никому из грабителей не удалось уйти с деньгами. Части спецназначения МВД смогли арестовать преступников без жертв среди заложников.

Георгий Двали, Тбилиси