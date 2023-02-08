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Коммерсантъ FM
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В правительстве не исключают рост ВВП в 2023 году

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что российская экономика в 2023 году может показать рост. Он отметил, что Международный валютный фонд оценивает темпы роста российской экономики в текущем году даже лучше, чем власти РФ, которые прогнозировали падение ВВП. В январе МВФ изменил прогноз по экономике России с падения на 2,3% на рост в 0,3%.

«Я уже говорил, что мы уложимся в спад в 1% (в 2023 году.— “Ъ”), потому что первый квартал 2022 года был очень положительный (+3,5%.— “Ъ”), поэтому есть статистический эффект — эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики — и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть»,— сказал господин Белоусов (цитата по «Интерфаксу»). Вице-премьер заявил, что не готов давать вероятностных прогнозов. Он подчеркнул, что правительство будет работать на то, чтобы в текущем году удалось добиться роста ВВП.

До начала российско-украинского вооруженного конфликта МВФ ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После ввода войск он спрогнозировал падение на 2,3%, далее — ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью вернулся к отметке 2,3%. В январе фонд улучшил прогноз на рост в 0,3%. В 2024 году МВФ ожидает роста экономики РФ на 2,1%.

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития, ВВП в 2023 году сократится на 0,8%. В январе Банк России опубликовал результаты январского опроса аналитиков, которые спрогнозировали снижение ВВП в текущем году на 1,5%. Всемирный банк ожидает падение российской экономики на 3,3%.

Мониторинг прогнозов динамики российской экономики на 2023 год — в материале «Ъ» «Экономике РФ обещают меньше падения при меньшей управляемости».

Эрдни Кагалтынов

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