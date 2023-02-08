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Коммерсантъ FM
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Euroclear заработал €821 млн от инвестирования замороженных российских активов

Финансовая компания Euroclear представила отчет о своих финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль компании за 2022 год увеличилась на 162%, до €1,2 млрд. Процентный доход, полученный от инвестирования замороженных российских активов, составил рекордные €821 млн.

Из отчета Euroclear следует, что санкции в отношении России оказали существенное влияние на инфраструктуру финансового рынка компании. Однако эксперты Euroclear полагают, что в дальнейшем у компании могут возникнуть сложности из-за применяемых Россией экономических контрмер. Например, прекращение оборота российских ценных бумаг оказало влияние на доходы организации от бизнеса.

По оценке компании, к концу 2022 года баланс Euroclear Bank (входит в группу Euroclear) увеличился на €99 млрд по сравнению с 2021 годом и составил €124 млрд. Данные средства, в соответствии со стратегией Euroclear, были инвестированы для минимизации кредитного риска. По результатам прошлого года совокупный доход от таких инвестиций составил €821 млн.

Операционная прибыль с начала 2022 года выросла на 71% по сравнению с прошлым годом и составила €1,7 млрд. Увеличение прибыли на акцию на 30%, до €211,9, отражает увеличение чистой прибыли, говорится в отчете.

В марте 2022 года иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счет российского Национального расчетного депозитария из-за введения в отношении него санкций Евросоюза. По оценкам экспертов, всего в двух депозитариях заблокированы активы россиян на 5,7 трлн руб., 20% из них приходится на активы розничных инвесторов.

По итогам третьего квартала 2022 года чистая прибыль Euroclear выросла на 95%, до €667 млн. В отчете за первое полугодие 2022-го компания сообщила о прибыли в €110 млн.

О том, смогут ли российские инвесторы вернуть заблокированные средства,— в материале «Ъ FM» «Евробондам ищут пути замещения».

Милена Костерева

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