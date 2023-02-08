Иран опроверг намерение построить завод по производству беспилотников в Татарстане

Власти Ирана опровергли намерение построить завод по производству беспилотников в Татарстане. Об этом заявил официальный представитель МИДа страны Насер Канани, сообщает агентство Mehr.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники одной из сторон, хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», — сказал господин Канани, добавив, что его страна намерена призвать обе стороны пойти на политическое решение.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Россия и Иран намерены построить совместные завод по производству дронов, которые РФ будет применять в ходе спецоперации. По данным источника, предприятие должны открыть в Татарстане, и оно сможет производить 6 тыс. беспилотников.

"Ъ-Казань"