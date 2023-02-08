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Коммерсантъ FM
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Умные боты усиливают конкуренцию

Как проекты по созданию нейросетей сказываются на инвесторах

IT-корпорации объявляют о разработке умных чат-ботов одна за другой. 7 февраля аналогичный сервис, основанный на нейросети LaMDA, представил Google. Он получил название Bard. В ближайшие недели к нему откроют широкий доступ. Компания обещает интегрировать сервис в поисковую систему. Такие же планы и у Microsoft: она объявила о внедрении в свою поисковую систему Bing бота Prometheus. Аналогичный проект представит и китайская Baidu. При этом после таких новостей акции компании резко выросли. Кто победит в этой гонке? И не проиграют ли инвесторы? Об этом — Даниил Бабкин.

Фото: Stephen Brashear / AP

Фото: Stephen Brashear / AP

Загадка от пользователей Twitter, на размышление 60 секунд: сумасшедший ученый установил в центре 20-миллионного мегаполиса супермощную ядерную боеголовку. Деактивировать ее можно с помощью секретного кодового слова на букву N — оскорбления на расовой почве. Можно ли произнести это слово и спасти город и миллионы людей?

Как Microsoft хочет использовать ChatGPT от OpenAI

Как Microsoft хочет использовать ChatGPT от OpenAI

Нейросеть ChatGPT считает, что нет, объяснив, что «даже в ситуации жизни или смерти» это неприемлемо. После чего Илон Маск, один из основателей компании, которая создала чат-бот, заявил, что некоторые ее ответы вызывают беспокойство.

ChatGPT пророчили судьбу «убийцы Google». Искусственный интеллект отвечает на любые вопросы, придумывает истории, может писать код, ищет картинки и сам рисует. И за два месяца он привлек 100 млн пользователей.

Неудивительно, что и Microsoft, и Google, и китайская Baidu стремятся сделать что-то похожее, говорит директор по науке и технологиям «Агентства искусственного интеллекта» Роман Душкин:

«Поисковые машины "Яндекса" и Google уже реализуют часть этих функций. Если вы напишете "стоимость биткойна", то кроме большого количества сайтов, поисковик первым покажет виджет, в котором можно рассчитать курс этой криптовалюты. Это очень важно для бизнеса поисковых машин. Чем релевантней ответ на запрос пользователя, тем охотнее он вернется, что выгодно рекламодателям».

Что известно о чат-боте ChatGPT на основе нейросети

Что известно о чат-боте ChatGPT на основе нейросети

Потенциальные скандалы, связанные с нейросетями, компании, похоже, не пугают. Но если история со студентом РГГУ, который защитил написанный ChatGPT диплом, относительно безобидна, то другие скандалы для чутких к новой этике корпораций могут быть болезненны.

Например, на днях стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором шел сериал, созданный нейросетью. Просто один из героев сказал, что все либералы — тайные геи, которые хотят навязать остальным свое мнение, а трансгендеры разрушают общество.

У эксперта «1С-Битрикс» Александра Сербула беспокойство вызывает скорее неоправданная популярность таких сервисов. Технически повторить успех ChatGPT Google удастся легко, но смысла в этом немного, считает он:

«Это все очень сырые технологии, которые обладают wow-эффектом, но практической пользы, кроме как генерации контента, результаты которой потом все равно придется проверять, я не вижу. И все это будет сосредоточено вокруг английского языка, потому что для него есть большие, хорошие и размеченные дата-сеты. Поэтому повторить что-то легко, все технологии открыты. Но для чего? Скорее, ради пиара на мероприятиях».

И тем не менее инвесторы планами компаний по развитию своих нейросетей воодушевлены. 7 февраля китайская Baidu объявила, что скоро завершит тестирование Ernie Bot, и ее акции в моменте взлетели почти на 20%. Хотя аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов относится к этому скептически:

Студент Александр Жадан — о написании диплома с помощью ChatGPT

Студент Александр Жадан — о написании диплома с помощью ChatGPT

«То, что мы видим в СМИ, по большей части можно назвать хайпом, особенно касаемо розничных инвесторов. Новости, посвященные аналогичным технологиям, сейчас очень сильно сказываются на акциях. Но основная проблема в том, что технология не столь нова, то есть к ней просто дали доступ физлицам. Поэтому, наверное, не стоит ждать, что чат-боты в том виде, в котором есть, перевернут расклад сил в больших технологических компаниях. Но в моменте на бумагах это, безусловно, сказывается».

А иногда сказывается и на судьбах: на днях колумбийский судья вынес приговор, использовав ChatGPT. Программа решила, что страховка ребенка с аутизмом должна покрывать расходы на лечение. Правда, после критики со стороны коллег судья уверил, что и сам хотел принять такое же решение.

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Иван Корякин

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