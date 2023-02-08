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Коммерсантъ FM
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Hennessey Performance представил 710-сильный Corvette C8

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новый проект на базе спорткара Chevrolet Corvette C8.

За основу был взят автомобиль с 500-сильным 6,2-литровым V8, который получил новые компрессор, систему впуска и выхлоп, переработанный интеркулер и новый блок управления двигателем. За счет доработок отдача мотора выросла до 710 л.с.

Hennessey Chevrolet Corvette Stingray Supercharged H700 оказался мощнее не только базового спорткара, но и заводской версии Corvette Z06 с 670-сильным с. атмосферным 5,5-литровым V6 от гоночного купе Corvette C8.R.

Напомним, ранее состоялась премьера Corvette E-Ray — первого в истории спорткара Chevrolet варианта с полным приводом и гибридной силовой установкой.

Максим Вершинин

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