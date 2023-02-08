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Коммерсантъ FM
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В России за сутки выявили более 10 тыс. заразившихся COVID-19 впервые с октября

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 10 389 случаев заражения коронавирусом. Это на 36,4% больше, чем накануне (7615), а также максимум с 20 октября 2022 года. Число суточных госпитализаций составило 1393 — на 3,6% меньше предыдущего показателя (1445), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в России умерли 44 заболевших, что на одного человека больше, чем вчера (43). Больше всего умерших было в Москве (12) и Санкт-Петербурге (10). Общее число умерших достигло 395 406. За день выздоровели 8104 человека, всего — 21 401 443.

В декабре 2022 года в ряде регионов России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом. На этом фоне правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса.

Лаура Кеффер

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