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Коммерсантъ FM
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OnePlus представила планшет Pad

Компания OnePlus в рамках фирменного мероприятия Cloud 11 представила Pad — первый в своей истории планшет. Стоимость устройства, которое на старте продаж предложат только в зеленом цвете, и сроки его выхода на рынок не названы.

Новинка оснащена 11,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 2800х2000 точек и частотой обновления 144 Гц. Заявлена поддержка технологий Dolby Vision и HDR 10+. Планшет получил чип Dimensity 9000 от MediaTek, который сочетается с 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти в топовой версии. Предусмотрена 8 Мп фронтальная и 13 Мп основная камеры.

Батарея на 9510 мА•ч обеспечивает до 14,5 часа работы в режиме воспроизведения видео и до 30 дней в режиме ожидания. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 67 Вт. Для планшета также предусмотрены фирменные аксессуары — стилус OnePlus Stylo и клавиатура-чехол Magnetic Keyboard.

На рынок OnePlus Pad выйдет с операционной системой Android 13 и фирменной оболочкой Oxygen OS 13.

Максим Вершинин

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