Глава СПЧ Фадеев предложил обсудить введение сертификата на владение бойцовскими собаками

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил обсудить введение сертификата на владение бойцовскими породами собак, чтобы сократить случаи их нападения на людей. По его мнению, причиной инцидентов является безответственность хозяев, которые не понимают, что «серьезную собаку надо очень серьезно учить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Фадеев провел аналогию со сдачей экзамена на получение прав для вождения машины. Как считает глава СПЧ, «если собака опасна, то, наверное, должны быть примерно такого же рода экзамены, человек должен доказать, что он имеет возможность безопасно для граждан владеть этой собакой». «Если хочется человеку иметь дома серьезную собаку, тогда он должен пройти все курсы, профессионалы должны понять, сможет ли он управлять этой собакой, ответственный ли он владелец, дать какой-то соответствующий сертификат»,— пояснил он ТАСС.

Валерий Фадеев уточнил, что необходимо обсудить эту проблему с кинологами и зоологами. «Здесь нужен очень серьезный разговор: можно ли вообще безответственным людям, непрофессионалам держать бойцовских собак? Или только на цепи могут быть такие собаки где-нибудь в загородном доме? Вот об этом нужно разговаривать»,— убежден глава СПЧ.

За последнее время произошло несколько случаев нападения собак на людей. В январе собака напала на семилетнего мальчика под Новосибирском, было возбуждено уголовное дело. В том же месяце стая бродячих собак напала на детей под Томском, также от нападения собак пострадал ребенок в Новосибирске.

Лаура Кеффер