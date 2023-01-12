По факту нападения собаки на ребенка под Новосибирском возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СКР по Новосибирской области после проверки травмирования 7-летнего мальчика из-за нападения собаки возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, пес напал на ребенка днем 9 января 2023 года у одного из домов в рабочем поселке Кольцово. Животное без присмотра оставила местная жительница. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами лица.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровья. Пострадавший ребенок находится в больнице.

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