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Полуслепого подростка обвинили в подготовке к массовому убийству в школе

Борский городской суд Нижегородской области начал рассматривать уголовное дело о приготовлении к убийству учеников и сотрудников школы №121.

По версии следствия, трое молодых людей обсуждали планы нападения в соцсетях. Переписка подростков вскрылась после того, как один из них попытался свести счеты с жизнью — полицейские нашли его дневники.

Обвинение предъявлено только одному из молодых людей, инвалиду по зрению. Двое других признаны невменяемыми, правоохранители попросили направить их на принудительное лечение.

Родные и защита подсудимого настаивают, что реального преступления не было, и вряд ли дело пошло бы дальше переписки, тем более что в сговор он вступил с психически нездоровыми людьми.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расстрел предотвратила попытка суицида».

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