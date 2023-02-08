На территории «Ярославского АТП» сгорел рейсовый автобус

На территории АО «Ярославское АТП» в Заволжском районе Ярославля сгорел автобус «ПАЗ». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02:23 ночи 8 февраля. Пожар был ликвидирован через 20 минут. Огнем уничтожен автобус «ПАЗ» на площади в 30 квадратных метров, закопчены стены производственного корпуса «Ярославского АТП» на площади в 20 квадратных метра. Пострадавших нет.

На территории базы находятся автобусы самого АТП и ООО «Автомиг». По данным портала «Ярньюс», сгоревший автобус принадлежал «Автомигу» и работал на пригородом маршруте №151 «Автовокзал —Якушиха». В феврале это уже второе серьезное происшествие с автобусами данного перевозчика. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 4 февраля перевернулся автобус «Ярославль — Рыбинск», пострадали три пассажирки.

Андрей Иванов