В Ярославской области три пассажира пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Рейсовый автобус «Ярославль—Рыбинск» перевернулся в районе поселка Фоминское Тутаевского района Ярославской области. Пострадали три пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области
Авария произошла в 9:53 утра 4 февраля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус занесло, и «Газ Вектор Некст» оказался в кювете. В этот момент в салоне автобуса находилось 18 человек.
Пострадали три пассажира. Тутаевское ЕДДС сообщает, что две женщины доставлены в местную районную больницу, еще одна пассажирка — в больницу имени Соловьева в Ярославле.
Проверку по факту происшествия начала прокуратура Ярославской области.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в прокуратуре.
Перевозчиком на данном рейсе выступает ООО «Автомиг».