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В Ярославской области три пассажира пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Рейсовый автобус «Ярославль—Рыбинск» перевернулся в районе поселка Фоминское Тутаевского района Ярославской области. Пострадали три пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Авария произошла в 9:53 утра 4 февраля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус занесло, и «Газ Вектор Некст» оказался в кювете. В этот момент в салоне автобуса находилось 18 человек.

Пострадали три пассажира. Тутаевское ЕДДС сообщает, что две женщины доставлены в местную районную больницу, еще одна пассажирка — в больницу имени Соловьева в Ярославле.

Проверку по факту происшествия начала прокуратура Ярославской области.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в прокуратуре.

Перевозчиком на данном рейсе выступает ООО «Автомиг».

Андрей Иванов

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