Иностранным студентам УрФУ, устроившим драку в общежитии, пригрозили отчислением

Члены дисциплинарной комиссии Уральского федерального университета (УрФУ) запросили дополнительные материалы про студентов-инициаторов массовой драки в общежитии и рекомендовали ректору объявить им строгий выговор с предупреждением об отчислении. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Массовая драка между студентами в общежитии УрФУ №2 произошла в ночь на 21 января. В ней приняли участие уроженцы Ближнего Востока, в том числе египтяне, с одной стороны, а с другой — русские и учащийся из Узбекистана. В полиции утверждали, что драка началась из-за громкой музыки, которая слушала одна из компаний.

24 января Ленинский районный суд за участие в драке арестовал семерых студентов-иностранцев, признав их виновными в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

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