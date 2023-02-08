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Коммерсантъ FM
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В МИД России считают, что идея отправки в Нагорный Карабах миротворцев ООН «едва ли реалистична»

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что идея отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах нереалистична. По его мнению, российские миротворцы решают задачи по обеспечению мира в регионе.

«В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично»,— сказал Петр Ильичев «РИА Новости».

Господин Ильичев напомнил, что сейчас в Нагорном Карабахе из международных организаций работает только Международный комитет Красного Креста. Другие организации, в том числе гуманитарные агентства ООН, не получили разрешение на работу в регионе.

«Трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчетности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности»,— сказал он.

12 декабря 2022 года Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, через него в регион также поставляется продовольствие. Власти Армении обвиняли российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей, а также допускали обращение к ООН с просьбой отправить миротворцев в Нагорных Карабах.

О ситуации — в материале «Ъ» «Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией».

Олеся Павленко

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