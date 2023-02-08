Вице-канцлер Германии Хабек не смог пояснить, сколько Leopard 1 передадут Украине

Вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что пока не известно, сколько танков Leopard 1 будет отправлено на Украину. По его словам, в первом квартале 2023 года Украина получит «двузначное» число танков этого типа.

«(Заявленное — "Ъ") количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько»,— сказал господин Хабек на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном (цитата по ТАСС).

7 февраля министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 танков Leopard 1A5 на Украину. Реальное количество танков, которое передадут Украине, зависит от итогов ремонта танков, поясняли в правительстве Германии. По информации Business Insider, Rheinmetall направит Киеву 88 танков Leopard 1, FFG — еще 99.

Олеся Павленко