Министр обороны Германии назвал вопрос возвращения Украине Крыма и Донбасса взглядом в хрустальный шар

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал сложным вопрос о сценарии, при котором Украина сможет вернуть себе Крым и Донбасс. По его словам, в связи с этим странам Запада необходимо продолжать поддерживать Украину.

«Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар. Украина сражается невероятно храбро. У нее отличные солдаты. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в меру наших возможностей»,— сказал Борис Писториус в интервью Bild.

Сегодня, 7 февраля, Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Также сегодня Германия официально объявила о поставке Украине 178 танков Leopard 1. Помимо этого в ФРГ сообщили о соглашении с Данией и Финляндией о совместных поставках ВСУ не менее 100 отремонтированных Leopard 1.

Крым и Севастополь присоединились к России в результате референдума в марте 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в 2022 году также по итогам голосования. 3 февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад, которые будут задействованы в операциях по возвращению Крыма и Донбасса.

Вслед за этим главком ВСУ Валерий Залужный опроверг информацию о планах по возвращению Крыма и Донбасса силовым путем. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что «по состоянию на сегодня» Киев не может вернуть Крым, «это невозможно».

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Лусине Баласян