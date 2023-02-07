Полицейским не нашли вины

Саратовский областной суд оставил в силе оправдательный приговор двум инспекторам ДПС из Вольска, обвиняемым в превышении должностных полномочий. В январе 2021 года они задержали автомобиль под управлением 21летнего Никиты Скрипина, последний, как признал суд, отказывался выполнять требования, тогда «для пресечения противоправных действий» к нему применили спецприем и сломили плечо. Гособвинение настаивало на обвинительных приговорах, но полицейских оправдали суды первой и апелляционной инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Саратовский областной суд в апелляционной инстанции утвердил решение Вольского районного суда в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения Артема Сидорина и старшего инспектора ДПС Александра Трещева, обвиняемых по п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»). Они обвинялись в том, что при задержании 21летнего Никиты Скрипина сломали ему руку. Однако суд первой инстанции признал, что они действовали в рамках закона, и полностью оправдал силовиков, сохранив за ними право на ­реабилитацию.

Инцидент произошел в Вольске на улице Маяковского 28 января 2021 года. Патруль ДПС обратил внимание на тонированный автомобиль ВАЗ2107, за рулем которого был 21летний местный житель Никита Скрипин. Полицейские подали водителю сигнал, чтобы он остановился, но их требования господин Скрипин не выполнил. Тогда инспекторы ДПС организовали погоню за нарушителем.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области пояснили, что автомобиль был остановлен, но водитель отказался предоставить документы полицейским, «вел себя вызывающе и оказывал неповиновение требованиям сотрудников». «В целях пресечения противоправных действий гражданина к нему был применен спецприем „загиб руки за спину“. В результате применения физической силы гражданину были причинены телесные повреждения»,— отметили в полиции.

Позже Никита Скрипин был оштрафован за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

После инцидента с полицейскими Никита Скрипин обратился в больницу, где ему диагностировали перелом плеча и госпитализировали. Одновременно он подал заявление на задержавших его полицейских, и против них возбудили уголовное дело. На время следствия они находились под подпиской о ­невыезде.

В Вольский районный суд материалы поступили только в июне прошлого года. На прениях государственный обвинитель требовал признать сотрудников ДПС винов­ными и назначить Артему Сидорину четыре года колонии общего режима, а Александру Трещеву — три года колонии. Инспекторы вину не признали, и суд решил, что они действовали в рамках закона «О ­полиции».

Инспекторы «признаны невинов­ными в соответствии с отсутствием в их действиях состава преступления». За Артемом Сидориным и Александром Трещевым признано право на реабилитацию, уточнили в районном суде.

Апелляционную жалобу подавали как потерпевший, так и прокурор, не согласившиеся с решением первой инстанции.

Адвокат Никиты Скрипина Александр Саломатов сказал „Ъ“, что намерен подавать кассационную жалобу на решение суда. «Мы все-таки настаиваем, что в этой ситуации у полицейских не было оснований ни задерживать Скрипина, ни применять к нему физическую силу. А значит, полицейские однозначно превысили полномочия. На видео с регистратора, на котором запечатлен инцидент, можно наблюдать, что никакой угрозы, вопреки решению суда, Никита Скрипин не представлял. Все происшествие длилось не более 30 секунд, и за это время инспекторы якобы успели представиться и совершить все необходимые действия, это абсурд»,— пояснил господин ­Саломатов.

Никаких материальных требований к полицейским, по словам адвоката, потерпевший не выставлял.

Адвокат Александра Трещева Сергей Хомкин отметил, что решение о подаче ходатайства о реабилитации пока не принято. «Наша задача — разъяснить право, а окончательное решение будет приниматься клиентом»,— сказал господин ­Хомкин.

Сергей Петунин