В Краснодаре из-за аварии на электросетях в центральном округе отключились 10 подстанций

В центре Краснодара из-за аварии на электросетях отключились 10 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Причиной аварии стало повреждение на линии 6-10 кВ, из-за которого отключилась ПС «Ю-10А ЗРУ». В результате происшествия оказались обесточены дома на улицах Ким, Линейная, Ставропольская, Кавказская, Адыгейская Набережная и другие.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.

Анастасия Донскова

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