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Коммерсантъ FM
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В декабре 2022 года у России и США вырос товарооборот

Экспорт США в Россию увеличился в декабре 2022 года до $112,8 млн по сравнению с $62,6 млн в ноябре, а объем импорта из России в США за тот же период вырос с $594,3 млн до $638,4 млн, свидетельствуют данные ежемесячного доклада о товарообороте Бюро переписи США.

При этом, по данным за декабрь, Россия и по объему импорта в США, и по показателям экспорта опустилась с ноября на одну строчку, заняв 33-е и 69-е места соответственно. В опубликованном докладе также представлена статистика товарооборота двух стран за декабрь 2021 года. Тогда импорт из России в США составлял около $1,9 млрд, а экспорт — $547,3 млн.

За 2022 год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс., подсчитали аналитики сервиса «Контур.Призма». В Банке России отмечают, что в таких условиях российский экспорт может потерять конкурентоспособность и сократиться даже при переориентации поставок на дружественные страны. В 2023 году сложности компаний могут усугубиться, в том числе из-за расширения режима вторичных санкций и потери уже новых каналов поставок.

Подробнее о том, как санкции повлияют на внешнюю торговлю России,— в материале «Ограничение импорта бьет по экспорту».

Эрдни Кагалтынов

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