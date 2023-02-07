Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после пожара в Самаре. Речь идет о происшествии в частных жилых домах, которое случилось ранее на ул. Второй Радиальной. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«После тушения пожара обнаружены тела мужчины 1982 года рождения и женщины 1996 года рождения без признаков жизни. Женщина 1949 года рождения с ожогами первой степени направлена в медицинское учреждение»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. В январе текущего года пожарные около суток тушили пожар на ул. Некрасовской, 25А в историческом центре Самары. В результате происшествия два человека погибли (в их числе оказался ребенок) и два пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».

Георгий Портнов