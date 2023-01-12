День с огнем

Пожарным спустя почти сутки удалось потушить пожар на ул. Некрасовской, 25А в историческом центре Самары. Известно о двух погибших и двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Сообщение о том, что горит дом, поступило в пожарную службу около 10:00 (MSK+1) 11 января. Позже выяснилось, что пожар начался в трехэтажном жилом доме общей площадью 800 кв.м с 22 квартирами. Причины пожара выясняются. Эвакуированным жильцам предоставили пункты временного размещения. Прокуратура Самарской области проводит проверку с целью выяснить, соблюдались ли в здании требования пожарной безо­пасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пожар в доме в исторической части Самары, начавшийся утром в среду 11 января, ликвидирован в четверг в 8:40 (MSK+1). Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.Огонь тушили 213 пожарных и 69 единиц техники. Известно о двух погибших — 59летней женщине и 4летнем ребенке, пол которого не уточняется. Еще два человека пострадали. Областным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, ребенок умер в машине скорой помощи, причина смерти — отравление угарным газом. Об этом стало известно через несколько часов после начала пожара. О том, что обнаружено тело женщины 1964 года рождения, выяснилось к вечеру. Причины пожара ­выясняются.

Сообщение о том, что горит дом на ул. Некрасовской, 25А в Самарском районе города, поступило в пожарную службу около 10:10. «По прибытии первых пожарных подразделений через три минуты после вызова было установлено, что происходит пожар на лестничной клетке с первого по второй этаж и горение трех квартир. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Пожарные приступили к эвакуации людей, которые не могли выйти. До прибытия пожарных эвакуировались 17 человек. Пожарными эвакуировано 5 человек»,— рассказал журналистам глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Он отметил, что в кирпичном здании деревянные перекрытия, по которым быстро распространился огонь. Движение по ул. Фрунзе, от ул.Л.Толстого до ул. Ленинградской, временно перекрыли.

Трехэтажный дом общей площадью 800 кв. м был построен в 1917 году. В доме 22 квартиры и 44 зарегистрированных жителя. Здание не было признано аварийным и не числилось в реестре объектов культурного наследия. В системе ГИС ЖКХ данные об управляющей компании отсутствуют. Объект расположен по соседству с другими жилыми домами и гостиницами «Бристол-Жигули» и Old City Hotel Samara. Эти здания не ­пострадали.

На место происшествия прибыли глава Самары Елена Лапушкина и руководитель администрации Самарского района Роман Радюков. «На месте скорая помощь, сотрудники районной администрации, которые помогают эвакуированным людям — предоставлен автобус, жильцы могут временно разместиться в администрации Самарского района. Вместе с главой района организовали работу по уточнению информации обо всех проживающих в этом доме. Жителям пострадавших квартир будут предоставлены варианты жилья из маневренного фонда»,— написала позже Елена Лапушкина в своем Telegram-канале. Роман Радюков рассказал журналистам, что пункт временного размещения также организован в школе № 15 неподалеку от ул. Некрасовской, 25А. Вечером 11 января в горадминистрации сообщили, что развернут пункт временного размещения в санатории «Волжанка», эвакуированным предоставлены предметы первой необходимости и питание. Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. «По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц»,— сообщили в надзорном органе. Как поясняет руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, за пожарную безопасность многоквартирного дома, за исключением самих квартир, несет ответственность управляющая компания либо обслуживающая организация. «Если в доме меньше 30 квартир, то он может обслуживаться не управляющей компанией, а обслуживающей организацией, ее деятельность, в отличие от управляющей компании, не лицензируется, но сути дела это не меняет, она также отвечает за пожарную безопасность общедомового имущества». Если пожар начался в квартире, отмечает Виктор Часовских, то ответственным является ее собственник.

Сабрина Самедова