Госдума приняла поправки о бронировании времени пересечения границы грузовиками

Госдума во втором чтении одобрила законопроект правительства РФ, который обязует владельцев грузовых транспортных средств резервировать дату и время пересечения границы при осуществлении международных перевозок.

В пояснительных материалах отмечается, что логистические маршруты для доставки товаров подверглись изменениям из-за введения в отношении России санкций. Сложная обстановка в пунктах пропуска сохраняется в том числе в связи с ограничениями против распространения коронавируса, отмечается в документе. «Указанные обстоятельства приводят к скоплению транспортных средств в ожидании проезда в пункты пропуска»,— говорится там.

Бронировать время пересечения границы придется для грузовиков, принадлежащих как российским гражданам и перевозчикам, так и иностранным. Документом также предусматривается оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участках дорог, примыкающих к пунктам пропуска на российской границе. Следить за реализацией положений законопроекта поручено Минтрансу России.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в августе 2022 года. 21 сентября был одобрен в первом чтении. Однако 24 января проект был изъят из думской базы данных. Автор поправок Евгений Москвичев объяснил, что документ направили на доработку, поскольку ограничения будут касаться не всех автомобилей, а только грузового транспорта. В исходной редакции указывалось, что поправки относятся к транспортным средствам, принадлежащим «российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автодорогами».

Подробнее — в материале «Ъ» «Многоталонные грузовики».

Милена Костерева