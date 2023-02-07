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Коммерсантъ FM
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Tinder ввел режим инкогнито для платных подписчиков

Сервис онлайн-знакомств Tinder анонсировал ряд изменений настроек конфиденциальности: теперь участники подписок Tinder+, Gold и Premium могут включать режим инкогнито. Кроме этого, все пользователи благодаря функции «Блокировать профиль» смогут убрать из рекомендаций определенных людей (например, своего начальника или бывшего супруга).

У пользователей появилась возможность моментально пожаловаться на оскорбительное сообщение в переписке — достаточно нажать на сообщение и удерживать, пока не появится соответствующая функция. По мнению разработчиков, это поможет сервису оперативно реагировать на нарушителей правил приложения. Переработал Tinder и функции предупреждения об оскорбительном сообщении — теперь сервис будет чаще предлагать пользователям не отправлять враждебные сообщения; также он станет предлагать пожаловаться на те, что пользователь получил.

Евгений Федуненко

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