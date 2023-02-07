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Коммерсантъ FM
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Новый Mercedes-AMG E 63 станет гибридом

Компания Mercedes-Benz переведет флагманскую модификацию модели E-Class последнего поколения с двигателя V8 на гибридную силовую установку на основе шестицилиндрового мотора, сообщает Autocar.

По информации издания, новинка получит переработанный 3-литровый рядный шестицилиндровый мотор в сочетании с установленным на задней оси отдельным электродвигателем. Гибридная силовая установка также станет включать в себя 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift и полный привод 4Matic+.

Заявлено, что мощность силовой установки превысит 700 л.с.. Также модель получит несколько режимов работы силовой установки, а за счет литий-ионной батареи Mercedes-AMG E 63 сможет проезжать на электротяге несколько десятков километров. Обещано и первое в истории модели полноуправляемое шасси, которое ранее никогда не применялось на Mercedes-Benz E-Class.

Напомним, осенью 2022 года был представлен 680-сильный Mercedes-AMG C 63 S E Performance, а зимой состоялась премьера 802-сильного Mercedes-AMG S 63 E Performance — обе модели перешли на гибридную силовую установку.

Максим Вершинин

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