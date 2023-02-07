«Аэрофлот» повторно отказался называть самолет в честь детского писателя Владислава Крапивина

Авиакомпания «Аэрофлот» повторно отказалась называть самолет в честь уральского детского писателя Владислава Крапивина, сообщил в telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. Перевозчик пояснил, что всем находящимся в парке самолетам уже присвоены имена, а новых лайнеров нет из-за невозможности закупать самолеты за рубежом.

Кроме того, перевозчик принимает обращения об утверждении имен только от руководителя администрации президента, полпредов или членов правительства РФ.

В «Аэрофлоте» заявили, что готовы рассмотреть вопрос о присвоении самолету имени уральского писателя, когда начнут поставки российских лайнеров, и в случае соблюдения регламента подачи обращения.

Напомним, впервые Андрей Альшевских просил «Аэрофлот» присвоить самолету имя Владислава Крапивина осенью 2020 года. Тогда перевозчик отказал депутату, объяснив, кто может направлять подобные обращения.

Уральский детский писатель, основатель юношеского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге в Свердловской областной клинической больнице №1 (ОКБ №1) на 82-м году жизни. Врачи сообщали родным, что он умер от сепсиса.

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