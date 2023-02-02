С июня авиарейсы из Петербурга в Астану станут ежедневными

Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines с июня 2023 года доведет количество своих рейсов на маршруте из Санкт-Петербурга в Астану до семи в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора перевозчика Николая Бурякова.

«В настоящее время SCAT выполняет в неделю три рейса из Пулково в Астану. В мае мы планируем довести количество рейсов до пяти в неделю, а с начала июня в планах сделать рейсы ежедневными»,— сказал господин Буряков журналистам.

Также в планах авиакомпании увеличить в летний сезон количество рейсов из Петербурга в Актау и Алматы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прерванное три года назад прямое авиасообщение между Петербургом и Пекином возобновится в феврале. Рейсы из Пулково будет выполнять одна из крупнейших авиакомпаний Китая Hainan Airlines.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Пекин разморозят в феврале».

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