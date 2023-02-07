Умер профессор Авраам Лемпель, чей алгоритм стал основой для создания PDF, MP3, PNG, ZIP

В возрасте 86 лет умер Авраам Лемпель, израильский специалист в области информатики, чья работа над алгоритмами сжатия данных послужила основой создания форматов файлов, таких как PDF, MP3, PNG и ZIP. О смерти профессора сообщил Технион (Израильский технологический институт — университет в городе Хайфа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авраам Лемпель

Фото: Computer Science Department of the Technion Авраам Лемпель

Фото: Computer Science Department of the Technion

Профессор Авраам Лемпель родился в 1936 году в Польше и начал обучение в Технионе в 1959 году. Всего за восемь лет он получил три ученых степени. В 1993 году господин Лемпель был принят на работу в IT-гигант HP и через год открыл свое первое предприятие в Израиле, которым руководил до 2007 года. За время работы в HP компания зарегистрировала восемь патентов на его имя в США.

Авраам Лемпель стал основателем семейства алгоритмов сжатия данных без потерь LZ или алгоритма Лемпеля—Зива. В 1977 году, вместе со своим коллегой, профессором Яаковом Зивом, он опубликовал первую версию алгоритма — LZ7. В 1979 году была опубликована вторая версия 79LZ. Они послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и по сей день, таких как TIFF, PNG, ZIP и GIF, а также сыграли ключевую роль в разработке форматов PDF и MP3.