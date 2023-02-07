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Дома в трех районах Нижнего Новгорода переведут на закрытую систему водоснабжения

Жилые дома в Канавинском, Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода планируют перевести с открытой системы горячего водоснабжения (ГВС) на закрытую в течение пяти лет. На это намерены направить около 1,5 млрд руб. из бюджетов города и области, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

В 2022 году на закрытые системы ГВС перевели 29 школ и детсадов города. В этом году индивидуальными тепловыми пунктами намерены оборудовать 42 многоквартирных дома.

При открытой системе ГВС вода берется прямо из труб отопления, то есть в краны подается та же вода, что и в батареи, поэтому после профилактических мероприятий из кранов может течь ржавая вода. При закрытой системе нагревательный прибор забирает холодную воду из централизованной сети, а затем распределяет ее по точкам (в отопление или краны), качество воды не страдает.

Елена Ковалева

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