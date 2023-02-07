Николая Дроздова выписали из больницы

Телеведущего Николая Дроздова, госпитализированного из-за перелома ребер, выписали из больницы. Об этом он сообщил телеканалу «360».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Дроздов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой»,— сказал господин Дроздов. Его дочь Елена заявила, что семья будет помогать 85-летнему ведущему в реабилитации.

29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер после неудачного падения на улице. Друг ученого-зоолога говорил, что изначально его доставили в реанимацию, а потом перевели в палату интенсивной терапии. Врачи решили не накладывать гипс и ждали, когда ребра срастутся сами. Полное восстановление, по прогнозам медиков, продлится два месяца.