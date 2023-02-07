АвтоВАЗ закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Петербурге

АвтоВАЗ закрыл сделку по по приобретению доли в уставном капитале российского юрлица автоконцерна Nissan «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Документы подписали глава АвтоВАЗА Максим Соколов и гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров, сообщила пресс-служба компании.

После закрытия сделки 99% доля по цене в 1€ в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» стала принадлежать АвтоВАЗу.

«Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании NISSAN по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ»,— отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АвтоВАЗ планирует выпускать в Петербурге до 70 тыс. машин ежегодно к 2027 году.

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