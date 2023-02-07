АвтоВАЗ планирует выпускать в Петербурге до 70 тыс. машин ежегодно к 2027 году

На бывшей площадке автозавода Nissan в Санкт-Петербурге планируется выпускать до 10 тыс. машин Lada в 2023 году и семь раз в больше через четыре года. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в ходе встречи в Смольном.

Выпускать до 50-70 тыс. машин планируется «при наличии позитивного тренда на рынке». На встрече в Смольном присутствовали транспортный вице-губернатор Кирилл Поляков, глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, а также председатель регионального отделения СоюзМаша Александр Гуров и члены реготделения. СоюзМаш в ближайшее время создаст реестр компаний-поставщиков автокомпонентов для службы закупок автоконцерна. Поддержку им окажут через льготные займы Фонда развития промышленности.

Ранее «Ъ» писал, что продажи АвтоВАЗа в январе снизились на 3% год к году.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте