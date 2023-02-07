Синоптики прогнозируют на Кубани усиление ветра и снег

7 февраля в Краснодарском крае усилится ветер и продолжит идти снег, местами сильный. Температура ожидается на 3–4° ниже климатической нормы. Такой прогноз дает центр «Фобос».

Причиной снегопада станет северная периферия активного средиземноморского циклона. Из-за этого над регионом образуются плотные облака. Температура воздуха в Краснодаре днем составит 3…5°, ветер порывистый, 7–12 м/с.

По данным оперштаба Кубани, в регионе продолжают действовать штормовые предупреждения. В течение двух суток на участке от Анапы до Новороссийска прогнозируется сильный ветер с порывами 30–34 м/с, местами до 38 м/с. Высота волн может достигать 1,5–2,5 м.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram