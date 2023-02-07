С воронежской судьи в отставке сняли ограничения по делу о ДТП

Задонский райсуд Липецкой области отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде судье Воронежского облсуда в отставке Людмиле Козиевой, которую судят за ДТП (ч. 1 ст. 264 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Согласно материалам суда, такое решение было принято по ходатайству защиты госпожи Козиевой.

Суд учел наличие у подсудимой заболевания позвоночника и необходимости оперативного вмешательства, а также то, что она не нарушала избранную в отношении нее меру пресечения, регулярно являлась по повесткам на судебные заседания, по делу допрошены все свидетели обвинения, исследованы все письменные материалы дела. Срок привлечения Людмилы Козиевой к уголовной ответственности истек.

Резонансное ДТП с ее участием произошло 21 июля 2020 года на набережной Массалитинова в Воронеже. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России, 48-летняя судья облсуда на Volkswagen Touareg превысила установленную скорость и, нарушая правила дорожного движения, при перестроении съехала на тротуар, врезавшись в припаркованный ВАЗ-2115. Находившийся в стоявшем автомобиле 61-летний Александр Попов получил серьезные травмы.

В 2021 году полномочия судьи были прекращены. Уголовное дело в конце прошлого года передали в Задонский райсуд Липецкой области.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев