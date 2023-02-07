Signature Bank обвинили в пособничестве мошенническим действиям FTX Group

Один из крупнейших криптовалютных банков США, Signature Bank, обвинили в том, что он помогал рухнувшей в ноябре прошлого года криптовалютной бирже FTX Group совершать мошеннические действия с активами клиентов. Соответствующий иск к банку подала в федеральный суд Нью-Йорка инвесткомпания Statistica Capital, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в иске, Signature знал о мошеннических действиях FTX по крайней мере с июня 2020 года и «существенно способствовал» мошенничеству, публично рекламируя биржу и не «закрывая, приостанавливая или иным образом ограничивая» счета Alameda и FTX, которые нарушали условия предоставления услуг.

Statistica Capital просит суд признать свой иск коллективным и намерена добиваться выплаты компенсаций от Signature как в пользу инвесткомпании, так и других пострадавших от краха FTX лиц.

Ранее стало известно, что Signature был вынужден занять около $10 млрд в четвертом квартале 2022 года у Федеральных банков ипотечного кредитования (FHLB). Это один из крупнейших займов у FHLB за последние два года. Банк был вынужден занимать столь солидную сумму, так как по итогам года объем его депозитов упал со $103 млрд до $89 млрд. Это был первый случай в истории компании, когда объем депозитов ее клиентов снизился по итогам года. Главной причиной этого падения стало банкротство FTX Group в ноябре прошлого года. В итоге доля криптовалютных клиентов банка от общего объема депозитов снизилась в четвертом квартале с 25% до 15%. Позднее банк сообщил, что намерен покинуть криптовалютный рынок и сосредоточиться на своей профильной деятельности — ипотечном кредитовании.

Кирилл Сарханянц