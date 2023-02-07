Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:13

Вторая очередь детского зоопарка в Новосибирске будет сдана в мае 2023 года

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило завершит строительство второй очереди детского зоопарка в мае текущего года, сообщил сегодня директор учреждения Андрей Шило.

Детский зоопарк будет работать с 1 мая по 1 октября. В новых вольерах поселят мохнатых быков и бийских козочек. Также летом этого года планируется сдача павильона для японских макак. Общая сумма средств в проект составит порядка 100 млн руб., которые зоопарку выделили правительство Новосибирской области и мэрия.

«Еще один проект, который мы планируем реализовать в 2023 году - павильон для бинтуронгов. Сейчас оцениваем необходимый объем инвестиций и свои возможности», - прокомментировал Андрей Шило.

Что касается африканского павильона, то финансирование на его реализацию пока не найдено, отметил директор зоопарка. «Проект готов, но он очень дорогостоящий. Долго его прорабатывали, пробовали внести в нацпроект по туризму, но не вышло. Надеюсь, что мы найдем возможность и запустим его», - добавил Андрей Шило. Ранее он говорил, что стоимость комплекса для африканских животных оценивается в 1,4 млрд руб., он также не исключал, что в процессе строительства сумма может увеличиться до 2 млрд руб.

Проект развития зоопарка рассчитан до 2050 года. Предполагается, что он будет разделен на географические зоны: "Австралия", "Тропики", "Азия" и т.д. Всего планируется строительство 12-15 павильонов.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в стране. Он занимает площадь 65 га, на ней содержатся более 10 тыс. особей и 770 видов животных.

Фотогалерея

Кого можно увидеть зимой в крупнейшем зоопарке России — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»

Предыдущая фотография
Полярный волк

Полярный волк

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бородач (семейство ястребиных)

Бородач (семейство ястребиных)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белый медведь

Белый медведь

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Амурский тигр

Амурский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Манул

Манул

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алтайский горный баран (Архар)

Алтайский горный баран (Архар)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сибирская косуля

Сибирская косуля

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бенгальский тигр

Бенгальский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоплечный орлан

Белоплечный орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоголовый орлан

Белоголовый орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Полярный волк

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бородач (семейство ястребиных)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белый медведь

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Амурский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Манул

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алтайский горный баран (Архар)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сибирская косуля

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бенгальский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоплечный орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоголовый орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Смотреть

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...