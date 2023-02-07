В Екатеринбурге спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга за год вырос на 125%

За год в Екатеринбурге на 125% вырос спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна. По данным «Авито Услуги», по сравнению с показателями прошлого года, число предложений от специалистов по городу увеличилось на 6%. Это связано с тем, что малый и средний бизнес, а также крупные компании, стали активней привлекать квалифицированные внештатные кадры на отдельные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным платформы, в январе спрос в Екатеринбурге на маркетологов вырос в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом. Также вырос спрос и на услуги специалистов по продвижению в социальных сетях. Так, SMM-специалистов в уральской столице в первом месяце этого года искали на 81% чаще, чем в прошлом году. «В число наиболее популярных запросов вошли услуги ведения социальных сетей "под ключ" и рекламное продвижение. В четыре раза также по России вырос спрос на услуги специалистов по продвижению в Telegram», — прокомментировали в «Авито Услуги».

Значительно в Екатеринбурге вырос вырос на услуги дизайнеров — на 181% по сравнению с прошлым годом. Среди частых запросов — дизайн презентаций, баннеров, мерча, визиток, оформление различных объектов. Спрос на услуги помощников по разработке логотипов в городе увеличился на 97%.

О том, как обстоят дела с кадрами в регионе — в материале «Ъ-Урал» «Кадры засветились у рекрутеров».

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