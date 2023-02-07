В Самаре полностью потушен пожар в двух частных жилых домах

Пожар в двух частных жилых домах в Самаре ликвидирован во вторник утром. Это произошло в 10:51 (MSK+1). Пламя полностью потушено на площади 250 кв.м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в Октябрьском районе на ул. 2-я Радиальная, 60. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного в 6:28.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На месте пожара найдены тела двух погибших. Также получила ожоги и была госпитализирована женщина 1949 года рождения.

В январе текущего года пожарные около суток тушили пожар на ул. Некрасовской, 25А в историческом центре Самары. В результате происшествия два человека погибли (в их числе оказался ребенок) и два пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».

Георгий Портнов