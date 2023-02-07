В Самаре два человека погибли и один пострадал на пожаре в частных домах

Пожар в частных жилых домах произошел в Самаре во вторник утром. Сообщение о происшествии в Октябрьском районе на ул. 2-я Радиальная, 60, поступило на пульт оперативных служб в 6:28 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов на площади 250 кв. м»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В тушении огня участвовали 95 человек и 33 единицы техники. В 7:39 была объявлена локализация, в 7:54 – ликвидация открытого горения.

На месте пожара найдены тела двух погибших. Также в результате происшествия пострадала женщина 1949 года рождения. Она госпитализирована с ожогами.

В январе текущего года пожарные около суток тушили пожар на ул. Некрасовской, 25А в историческом центре Самары. В результате происшествия два человека погибли (в их числе оказался ребенок) и два пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».

Георгий Портнов