В Сочи создадут сеть самостоятельных городских маршрутов с аудиогидом

В Сочи к летнему сезону для самостоятельных туристов создадут сеть городских маршрутов с возможностью подключения аудиогида. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Маршруты будут проложены в пределах городской черты, их обеспечат удобной инфраструктурой. Они будут включать исторические и другие объекты туристского показа и получат название «Городские легенды». Для их организации в Сочи обновят систему навигации на уже имеющихся туристических тропах.

В 2022 году Сочи посетили 7,2 млн туристов. В этом году власти города прогнозируют турпоток на этом же уровне.

Татьяна Ручкина

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