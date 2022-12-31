За 2022 год в Сочи отдохнули 7,2 млн туристов

С начала 2022 года Сочи посетили 7,2 млн туристов. Это стало рекордом за более чем 100 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Рекордного туриста встретили в международном аэропорту Сочи. Им стала Анна Нурутдинова, которая прилетела с семьей из Казани, чтобы встретить на курорте «Роза Хутор» Новый год и открыть горнолыжный сезон. Традиционно в Сочи рекордному туристу вручили сертификат на посещение знаковых объектов турпоказа, которые работают в зимний сезон.

Всего за последние 10 лет Сочи посетили почти 65 млн человек. Город занимает первое место по турпотоку в Краснодарском крае.

Всего на курортах региона в 2022 году отдохнули 17,4 млн туристов. По словам главы региона, это выше уровня допандемийного 2019 года.

Татьяна Ручкина

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