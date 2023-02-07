Омский прокурор считает незаконной отсрочку по мобилизации для сотрудников ряда предприятий города

Центральный районный суд Омска назначил на 15 февраля заседание по административному заявлению прокурора Омска. Надзорное ведомство требует признать незаконным отсрочку, предоставленную сотрудникам ряда городских предприятий в ходе частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ответчиками выступают призывные комиссии Омска и Омской области, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». В числе заинтересованных лиц в карточке административного дела указаны 12 компаний. Дело было принято в производство в середине января.

«Исковое заявление мотивировано тем, что в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на основании девяти протоколов призывной комиссии г. Омска по мобилизации граждан предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации работникам 14 организаций. Административный истец полагает, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе»,– говорится в сообщении райсуда.

1 ноября 2022 года омский губернатор Александр Бурков сообщил о том, что частичная мобилизация в регионе завершена, и в дальнейшем военкоматы будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

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Валерий Лавский